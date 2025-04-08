Не зберігайте це вдома: що треба обовʼязково винести з дому до Великодня
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Є речі, яких треба позбутися до великого християнського свята
Великдень — особливе свято для українців, що означає Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і перемогу добра над злом. До цієї події люди активно готуються: експериментують з рецептами пасок, фарбують яйця та проводять генеральне прибирання у домі.
Обов'язковим ритуалом перед Великоднем є очищення простору від зайвих речей. Потрібно позбутися мотлоху і уважно переглянути шафи, комоди, чи немає там чогось зайвого, пише "Телеграф".
Що винести з хати до Великодня
- Першочергово слід викинути порвані чи зношені речі та загалом ті предмети, які мають поганий вигляд. Задоволення від цих речей ви не отримаєте, натомість вони лише займають місце. Сюди ж належать пари взуття, яке натирає.
- Обов'язково варто викинути зіпсовані продукти з холодильника, а також це можуть спеції, горішки, солодощі, консерви, крупи та інші смаколики, термін придатності яких вже закінчився.
- Необхідно позбутися ліків і косметичних засобів, які стали протермінованими. Вживання таких таблеток чи рідин може бути небезпечним для життя. А використання "старої" косметики, декоративної чи доглядової, може спричинити проблеми зі шкірою.
- Краще викинути дрібниці, які давно не приносять радості, а лише займають місце. Це можуть бути сувеніри, брелки, списані зошити та ті предмети, які не є для вас актуальними. Також сюди може входити старий декор, який має тепер безглуздий вигляд.
Ревізія дому до Великодня допоможе очистити простір від зайвих речей і пустити в дім нову енергію. Адже Воскресіння Христове символізує оновлення та чистоту, тож це допоможе оновити життя та почуватися краще.
Раніше "Телеграф" розповідав, що треба обов'язково покласти у великодній кошик. Також відповіли, чи можна нести до церкви алкоголь.