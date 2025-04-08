Не зберігайте це вдома: що треба обовʼязково винести з дому до Великодня

Є речі, яких треба позбутися до великого християнського свята

Великдень — особливе свято для українців, що означає Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і перемогу добра над злом. До цієї події люди активно готуються: експериментують з рецептами пасок, фарбують яйця та проводять генеральне прибирання у домі.

Обов'язковим ритуалом перед Великоднем є очищення простору від зайвих речей. Потрібно позбутися мотлоху і уважно переглянути шафи, комоди, чи немає там чогось зайвого, пише "Телеграф".

Що винести з хати до Великодня

Першочергово слід викинути порвані чи зношені речі та загалом ті предмети, які мають поганий вигляд. Задоволення від цих речей ви не отримаєте, натомість вони лише займають місце. Сюди ж належать пари взуття, яке натирає.

Обов'язково варто викинути зіпсовані продукти з холодильника, а також це можуть спеції, горішки, солодощі, консерви, крупи та інші смаколики, термін придатності яких вже закінчився.

Необхідно позбутися ліків і косметичних засобів, які стали протермінованими. Вживання таких таблеток чи рідин може бути небезпечним для життя. А використання "старої" косметики, декоративної чи доглядової, може спричинити проблеми зі шкірою.

Краще викинути дрібниці, які давно не приносять радості, а лише займають місце. Це можуть бути сувеніри, брелки, списані зошити та ті предмети, які не є для вас актуальними. Також сюди може входити старий декор, який має тепер безглуздий вигляд.

Ревізія дому до Великодня допоможе очистити простір від зайвих речей і пустити в дім нову енергію. Адже Воскресіння Христове символізує оновлення та чистоту, тож це допоможе оновити життя та почуватися краще.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба обов'язково покласти у великодній кошик. Також відповіли, чи можна нести до церкви алкоголь.