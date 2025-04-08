У Києві затримали ексгібіціоніста: що та кому він показував, дізналася Мунварта (фото)

Інцидент стався в одному зі столичних парків

У Києві вчора чоловік оголювався на вулиці Михайла Донця. На нього працівникам Муніципальної охорони поскаржилася перехожа. В результаті ексгібіціоніста було затримано.

Про це повідомляє Муніципальна охорона столиці. Правопорушника передали поліцейським.

"Вчора у парку "Відрадному" до патрульних звернулася громадянка зі скаргою на чоловіка, який демонстрував геніталії на вул. Михайла Донця", – йдеться у публікації.

Зазначається, що охоронники оперативно затримали чоловіка на території парку, після чого зв'язалися з працівниками поліції. Останні надіслали наряд для встановлення анкетних даних і надання правової оцінки діям правопорушника.

Також повідомляється, що муніципали чергують у парках Києва і можуть оперативно прибути на допомогу у разі потреби.

Нагадаємо, в Києві обвалилася стеля підземного переходу на вулиці Академіка Глушкова. Шматки цементу відвалилися від стелі в той час, як у підземному переході йшли люди.

Також у деяких районах столиці уранці 8 квітня зникло світло. Кияни припустили, що це може бути пов’язане із різким похолоданням, яке зараз накрило Україну. В "Укренерго" повідомили, що рівень споживання сьогодні більший, ніж у попередній день.