Запитань до поліції нема? Чому копів не відправляють масово на фронт

В Раді кажуть, що українська поліція бере адекватну участь в обороні держави

Ідея нардепа з групи "За майбутнє" Сергія Рудика про активне залучення до захисту України співробітників поліції охорони та Національної поліції не знайшла масової підтримки у Верховній Раді. Як виявилося, на фронті вже воюють тисячі поліціянтів.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов. Він спробував розвіяти стереотип, що поліція "погана".

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Нардеп пояснив, що органами досудового розслідування є СБУ, БЕБ, ДБР, НАБУ і Нацполіція, яка розслідує 98 відсотків кримінальних проваджень.

— Там потужне слідство. Крім того, там створені спеціальні бригади, які воюють. Багато людей відряджені для несення служби безпосередньо на лінію фронту. Це тисячі осіб. На жаль, поліцейські гинуть, в тому числі, під час виконання бойових завдань. Тому я не буду перебільшувати, якщо скажу, що українська поліція бере адекватну, сильну участь в обороні держави, — каже голова ТСК.

Водночас він не виключив, що поділятиме думку Сергія Рудика про підрозділи, які можуть посилити цей напрям.

— Поліція охорони — це поліція, яка здійснює охорону, в тому числі, спеціалізовану. Ми її не бачимо кожного дня на службі, на вулицях наших міст, селищ. Вони не є слідчими. Можливо, це розглянути. Зробити певну системну ревізію цих підрозділів: подивитися що там є, як вони залучені й, можливо, посилити інші підрозділи, які виконують бойові завдання. Однак я вважаю, що питань до поліції сьогодні в цих умовах бути не може, — підсумував Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому з армії не відпускають незаконно мобілізованих.

*Згідно з постановою Кабміну №450, чисельність співробітників НПУ не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі: 3 тисячі працівників центрального апарату і та співробітники територіальних органів (без поліції охорони) – 138 330 осіб.

Понад 15 тисяч вже беруть участь у бойових діях, основна маса з яких несуть служба у бригаді "Лють", зведеній бригаді "Хижак" та стрілецькому підрозділі КОРД.