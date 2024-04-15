Спекотно точно не буде: в Україні на початку тижня очікується різке похолодання (прогноз)

В одній області прогнозується від +2 градусів тепла

З понеділка, 15 квітня, українці відчуватимуть зниження температури повітря. У порівнянні з кліматичною нормою – саме такою має бути погода у квітні.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, пишуть Факти ICTV. Якщо порівнювати із першою декадою квітня, то буде дійсно відчутне зниження температури.

Так, на початку місяця денні максимуми були по +20-25, а в деяких областях навіть до +28. То тепер погода повертається до значень від +16 до +22 градусів тепла.

У понеділок, 15 квітня, у більшості західних та північних областей України температура може становити навіть +11-16 тепла.

За словами Наталі Птухи, зниження температури спричинене зміною повітряних потоків – тепер вони йтимуть переважно з північного заходу.

"Тобто дещо прохолодніша повітряна маса, плюс надходження атмосферних фронтів. Більше хмарності і не так інтенсивно буде прогріватися приземний шар повітря. Ще додадуться опади", – розповіла Наталя Птуха.

16 квітня очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На півдні України, вдень і у більшості східних областей, опади не прогнозуються. Температура вночі 8-14 тепла, у північній, північнозахідній частині 5-10 тепла; вдень у західних та північних областях від +13 до +19, на решті території +18…+24, на півдні країни до +27 градусів тепла.

17 квітня по Україні очікуються короткочасні дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. У південно-східній частині країни – без опадів. Температура у західних областях вночі прогнозується в межах +2-7 тепла, вдень +8-13 тепла. У північних та Вінницькій областях вночі від +5 до +10, вдень від +11 до +16. На решті території вночі 8-14 тепла, вдень від +15 до +21, на півдні та сході України до +25 градусів тепла.

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