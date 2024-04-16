Пятно на Солнце провоцирует вспышки: готовиться ли к магнитным бурям в ближайшие дни

С прошлых выходных пятно выросло в 4 раза

Не успела Земли оправиться от геомагнитного шторма в начале рабочей недели, как уже ближе к концу ожидается новая магнитная буря. Ее спровоцирует выброс корональной массы (СМЕ) из пятна AR3639.

Слабый СМЕ покинул Солнце 15 апреля в результате солнечной вспышки класса M от солнечного пятна AR3639. Согласно прогнозу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, CME коснется магнитного поля Земли 18 апреля.

По словам учёных, он спровоцирует незначительную геомагнитную бурю 5 баллов.

В то же время астросиноптики предостерегают, что солнечное пятно AR3639 за последние 24 часа солнце создало полдюжины солнечных вспышек класса М.

"Мы ожидаем, что эта деятельность продолжится и активизируется. AR3639 увеличилось в четыре раза из тех выходных, и теперь оно возвращается к Земле. Геоэффективные солнечные вспышки вероятны 16 апреля", — говорят на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в большинство регионов Украины пришли осадки и сильное похолодание. Синоптики дали прогноз, когда непогода завершится.