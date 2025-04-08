Чому з армії не відпускають незаконно мобілізованих? В Раді дали цікаве пояснення

Нинішній Кримінальний кодекс не може захистити порушені права мобілізованих громадян

Внесений у Верховну Раду законопроект №12442, який встановлює відповідальність за протиправну мобілізацію, потрібен, хоч у нас й існує стаття 426-1 Кримінального кодексу "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" та стаття 366 "Службове підроблення", яку можна застосовувати до лікарів ВЛК.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК Олександр Бакумов. Він пояснив, що у згаданих статтях КК є обов'язковим настання наслідків виключно матеріального характеру.

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‒ Які наслідки матеріального характеру є в тому, що особа, перевищуючи свої військові повноваження, посадові обов'язки, права, порушуючи права, мобілізувала особу, яка мала право на відстрочку або ж була заброньована? Як матеріально обрахувати цей наслідок? Його нема. Якщо він навіть і є, в судовому процесі його буде дуже складно встановити, — каже нардеп.

За його словами, наслідок повинен бути тільки той, що особа, яка мала право на відстрочку, або була заброньована ‒ призвана за мобілізацією і проходить військову службу.

— І головне, що це ви́знають. Ви́знають, що вони мобілізують осіб, які мають право на відстрочку й (законно. — Ред.) отримали цю відстрочку. Те ж саме стосується заброньованих осіб. Найгірше, що особа, яка за результатами неправомірних дій військкомів, після видання наказу про мобілізацію, вже не може повернутися у цивільне життя. А коли в порядку адміністративного судочинства накази про мобілізацію визнаються незаконними, то це не призводить до правових наслідків, які відновлюють порушені права цієї особи. І це ж саме нещодавно встановив Верховний Суд. Ну, абсурд! — обурюється голова ТСК.

Він пояснив, чому порушені права незаконно мобілізованих не відновлюються.

— Логіка зрозуміла, адже після наказу про мобілізацію є ще десятки інших наказів, які вже пішли по військовій частині, по стройовій і так далі. Змінивши один наказ, ти не можеш скасувати ланцюжок рішень військового керівництва, військових частин тощо, — наголошує "слуга".

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як працюватиме комісія з розслідування порушень ТЦК.