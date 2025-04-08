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Одна пішла стопами батька, а інша - стала медикинею: що відомо про падчерку й доньку Залужного

Автор
Наталія Дума
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Доньку Валерія Залужного від попереднього шлюбу звати Христина
Доньку Валерія Залужного від попереднього шлюбу звати Христина. Фото Колаж Телеграфу

Дві доньки Залужних — від попередніх шлюбів Валерія та Олени

За період повномасштабного вторгнення ім’я Валерія Залужного, який нещодавно відповів, чи збирається балотуватися на наступний термін, стало асоціюватися з українською армією та незламністю. В той час не менш вражає історія доньок "залізного генерала" Аріни та Христини Залужних.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньок Валерія Залужного Христину та Аріну. Вони — яскраві представниці сміливих українок.

Що відомо про Аріну Залужного

Старша донька генерала Валерія Залужного — Аріна — відома не тільки тим, що є дитиною одного з найвідоміших українських воєначальників, а й своєю особистою позицією та вибором життєвого шляху. Вона вирішила продовжити військову традицію родини — і стала військовослужбовицею.

Аріна Залужна проходить службу в Київському гарнізоні. Деталі про її звання, обов’язки чи спеціалізацію не розголошуються. Відомо, що Аріна — донька від попереднього шлюбу дружини Залужного Олени, але вона зростала в повноцінній родині Валерія та його коханої.

Валерій Залужний з дружиною Оленою
Валерій Залужний з дружиною Оленою

Валерій Залужний та Олена спільних дітей не мають. Однак вони разом виховували двох доньок від попередніх шлюбів — Аріну та Христину.

У вересні 2024 Аріна розкрила таємницю свого батька. Спадкоємиця "залізного генерала зізналася, що був, час коли він відмовлявся купувати собі цивільний одяг. Був період, коли мама йому постійно пропонувала: "Треба купити тобі костюм, джинси". А він: "Мені нічого не треба". Його з військової форми не витягнути. Мама говорила: "Ти й спати будеш у формі", – поділилася падчерка Залужного Аріна.

Що відомо про Христину Залужну

Молодша донька Залужних і біологічна дитина Залужного Христина обрала дещо інший, але не менш важливий шлях. Дівчина навчалася на медика в Одеському медичному університеті. Зараз вона працює у медичній сфері. Світлинами Христини колишній головнокомандувач ЗСУ у соцмережах ділиться рідко.

Валерій Залужний з донькою Христиною
Валерій Залужний з донькою Христиною

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного Олену. Вони у шлюбі 20 років, але не мають спільних дітей. Кохана "залізного генерала" підтримує його у всьому і переїхала з ним до Великої Британії, коли чоловік змінив посаду.

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#Головнокомандувач #Донька #Валерій Залужний