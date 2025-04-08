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Житлова субсидія за квітень буде менше

Автор
Галина Михайлова
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Чим більше тепла, тим менша сума субсидії
Чим більше тепла, тим менша сума субсидії. Фото pixabay.com

Українці отримають меншу виплату у травні, і далі вона тільки зменшуватиметься

Житлова субсидія нараховується з місяця звернення до завершення опалювального сезону. Отримувачам субсидії варто пам’ятати, що опалювальний сезон офіційно триває з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Це означає, що розмір субсидії за квітень (виплата якої відбудеться у травні) зміниться. У розрахунок включено лише половину місяця — з 1 до 15 квітня. Саме за цей період держава компенсує витрати на опалення — централізоване, автономне чи індивідуальне.

Далі сума субсидії зменшиться ще більш суттєво. З 1 травня в Україні цей вид допомоги почнуть нараховувати без включення опалення. Для більшості українців перерахунок відбувається автоматично. Однак частина отримувачів має звернутися до Пенсійного фонду з особистим зверненням. Окрім перерахованих на слайді категорій (орендарі, ВПО, коли живе менше/більше ніж зареєстрованих), це ті, кому на попередній сезон була призначена субсидія 0 грн.

Кому потрібно звертатись по субсидію із заявою
Кому потрібно звертатись по субсидію із заявою

Якщо людина має право на пільги та на субсидію одночасно, то в разі, якщо пільги дають більшу можливість заощадити, можна перейти на них тимчасово відмовившись від субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українців отримає у квітні більшу субсидію. Все завдяки перерахунку у березні та зміні доходів.

Теги:
#Пільги #Комунальні послуги #Субсидії