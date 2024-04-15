Точних прогнозів немає: чи вирує на Землі магнітна буря наразі

За графіком буря сягає 5 балів

У понеділок, 15 квітня, на нашій планеті тримається геомагнітний шторм 5 балів, який вже має завершитись у вівторок. Однак інші астросиноптики впевнені, що викид корональної маси (СМЕ) не спричинив бурю.

Пара малих CME, які, як очікувалось, мали б торкнутися Землі 14 квітня, або пролетіли, або рухаються повільніше, ніж очікувалося. Про це свідчать дані сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"У будь-якому випадку вони навряд чи спричинять геомагнітну бурю", — резюмували вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 15-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 15 квітня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 5 балів. Вже протягом 16-21 квітня прогнозується мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься в межах 2-3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах Україні на початку тижня очікується різке зниження температури. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, варто також готуватись до опадів.