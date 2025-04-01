Виплата лікарняних по-новому. Роботодавці розщедряться і на сумісників

З шостого дня хвороби виплати на себе візьме ПФУ

Починаючи з 4 квітня, в Україні будуть діяти нові правила оплати лікарняних, запроваджені відповідно до змін до закону № 4158. Працівники, які мають кілька місць роботи (основне + сумісництво), зможуть отримувати лікарняні, декретні та допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за кожним місцем роботи.

Більше не буде обмежень на отримання соціальних виплат за сумісництвом, незалежно від кількості додаткових місць роботи. А в разі тимчасової втрати працездатності, непов’язаної з виробничою травмою, працівник також отримує виплати від кожного роботодавця.

Більше читайте у публікації: "Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня".

Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець у повному обсязі (100% середньої зарплати), а починаючи з шостого дня виплати перебирає на себе Пенсійний фонд України.

Якщо ж нещасний випадок стався на виробництві, роботодавець, на підприємстві якого трапилася травма, зобов’язаний оплатити перші 17 днів лікарняного у повному розмірі, після чого фінансування продовжує Пенсійний фонд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому з українців здійснять повну суму виплати лікарняного.