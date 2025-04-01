Україна може стати великою воєнною державою: в Європі пояснили яким чином

За словами експерта, європейські держави рівнятимуться на Україну, а не на США

Україна здатна стати однією з провідних військових держав Європи. Про це свідчить не лише зростання її оборонного виробництва, а й унікальний бойовий досвід, здобутий за понад три роки повномасштабної війни.

Такий прогноз озвучив професор міжнародної безпеки Девід Благден з Університету Ексетера в інтерв’ю Newsweek. Він зазначив, що уже на початку 2022 року Україна стала однією з найсильніших армій Європи — із сучасним озброєнням, бойовим досвідом і здатністю впливати на військову політику регіону. Повномасштабна війна стала для неї "інтенсивним каталізатором технологічних інновацій".

Вже зараз країна виробляє понад половину необхідного озброєння самостійно, а у 2025 році планує виготовити понад 30 тисяч ударних дронів, 3 тисячі крилатих ракет і десятки нових видів зброї. Міністр стратегічних галузей Герман Сметанін наголосив, що Україна здатна будувати техніку швидко, дешево й у великому обсязі.

Експерт вважає, що саме український досвід стане ключовим ресурсом для НАТО, особливо в умовах нестачі американського лідерства.

Війна дала Україні унікальну перевагу — глибоке знання сучасного бою, якого немає в арміях Заходу. Українські інженери та військові адаптували тактику, озброєння і стратегії під реальні умови війни з Росією, і ці напрацювання вже сьогодні вивчають у навчальних центрах Європи. За словами Благдена, саме на Україну, а не на США, орієнтуватимуться держави, що безпосередньо межують із Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про нову українську ракету "Довгий Нептун". Це новітня розробка української оборонної промисловості показала відмінні результати, зокрема влучний удар по цілі на відстані 1000 кілометрів.