Родина голови НБУ Пишного інвестує величезні гроші у доларові держоблігації та має солідний заробіток — декларація банкіра

Пишний часто наголошує на привабливості інвестицій у гривні, але його родина скуповує багато доларових цінних паперів

Родина голови Національного банку Андрія Пишного, який будує маєток майже на 900 квадратних метрів поряд із головою "Укрборгу", торік інвестувала величезну суму в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — загалом 18,2 млн грн.

Про це йдеться в офіційній декларації очільника НБУ до НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції), яку той подав вчора за 2024 рік.

Через специфіку посади чиновника, спільнота передусім звертає увагу саме на вкладення подружжя Пишних, особливо в непростий воєнний час. Тож і "Телеграф" занурився в це питання й з’ясував, що левова частина інвестицій у ОВДП припала на валютні держоблігації, номіновані в доларі — 96%. Та лише 4% — на гривневі.

Це можна відстежити по номіналу кожного паперу нашого Міністерства фінансів, який незмінно становить одну тисячу. Або одну тисячу гривень, або тисячу доларів, або тисячу євро за поточним курсом придбання облігації.

В даному випадку йшлося про ОВДП від 28 березня 2024 року, коли офіційний курс гривня/долар становив 39,2273 грн/$, що повністю збігається із вартістю облігації 39227,3 грн, номіналом 1000 доларів.

У звіті вказано, що гривневі папери придбані Андрієм Григоровичем, а доларові — його дружиною:

447 держоблігацій по 39,2 тис. грн за кожну — на загальну суму 17,5 млн грн — власність Людмили Пишної;

665 держоблігацій по 1000 грн за кожну — на загальну суму 665 тис. грн — власність Андрія Пишного.

Звісно що інвестиції у валютні держоблігації нікому не заборонені (чиновникам найвищої ланки з їх родинами і тому числі) і наше Міністерство фінансів має залучати гроші в різних валютах. Та голова Нацбанку Пишний щонайменше вісім разів на рік виступає перед суспільством (наступний раз очікується 17 квітня), коли виголошує рішення регулятора щодо облікової ставки, пояснюючі її зв’язок із поточною інфляцію та іншими макроекономічними показниками, та чи не щоразу наголошує на привабливості інвестицій саме у гривні. Чи слухає ці виступи його дружина Людмила — невідомо, лише з її інвестицій видно, що не дуже дослухається до цих порад.

Водночас і невигідними її інвестиції теж назвати не можна.

Зі звіту пана Пишного зрозуміло, що його дружина придбала нові випуски ОВДП завдяки погашенню старих. Торік Людмила отримала від погашення старих держоблігацій 18,3 млн грн та 834,9 тис. грн відсотків за ними (близько 4,5% річних). Та більшу частину коштів вклала в нові випуски — на 17,5 млн грн. До речі пасивний дохід Людмили Георгіївни від паперів (відсотки) у 834,9 тис. грн — це половина її офіційного річного заробітку від підприємницької діяльності (1,68 млн грн), про який банкір теж повідомим у НАЗК.

Тож інвестицію можна вважати вдалою, навіть дуже.

З декларації голови Нацбанку за 2023 рік видно, що тоді у травні його дружина Людмила Пишна набула пакет ОВДП в 468 доларових облігацій по 36,6 тис. грн за кожну. Його загальна гривнева вартість на той час становила 17,1 млн грн. А у 2024-му, як вже згадано вище, отримала погашення в перерахунку на гривню в розмірі 18,3 млн грн, тобто заробила через зростання курсу американської валюти (девальвацію гривні) близько 1,2 млн грн. Якщо додати ще й відсотки, то це навіть більше підприємницького заробітку панянки. Цікавий досвід, який може зацікавити й інших приватних інвесторів в Україні.

До речі після початку повномасштабного вторгнення прості люді (фізичні особи) дуже сильно збільшили інвестиції в ОВДП — в 3,4 рази, до 85,3 млрд грн. Трохи менше половини припадає на вкладення в валютні папери — 49% та майже 51% — в гривневі.

Природно, що приватні вкладення людей в держоблігації поступаються іншим інвесторам: приміром у банків портфель ОВДП на 1 квітня 2025 року становив 857,1 млрд грн, а у юросіб — 192,6 млрд грн. Утім такого стрімкого приросту портфель держоблігацій населення ще не бачив. Не виключено, що він продовжить і надалі збільшуватись. У тому числі через підвищення оподаткування доходів по депозитах населення із 19,5% до 23% (через збільшення воєнного збору із 1,5% до 5%), які є альтернативою ОВДП. У випадку з держоблігаціями діє пільга, прибутки за ними не оподатковуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Данілов після звільнення живе на свою маленьку зарплату та пенсію дружини, сума яких разом становить понад 11 тисяч грн. Чи вистачить цього для того, щоб утримувати все те, що є в нього в декларації?