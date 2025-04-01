Жила в Росії 20 років, але приїжджала в Україну до доньки: який вигляд має мама Полякової і що про неї відомо

Мама артистки переїхала в Європу після початку повномасштабного наступу росіян

Оля Полякова — відома українська співачка, яка нещодавно знялась для чоловічого глянцю Playboy Ukraine. Артистку засипали компліментами за чудовий вигляд. У своїх інтерв'ю виконавиця розповідала, що успадкувала чудову генетику від своєї мами.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про маму популярної співачки та її життєвий шлях.

Що відомо про маму Олі Полякової

Мамі співачки — Світлані — зараз близько 63 років. У молодості вона працювала педіатром. З першим чоловіком, від якого жінка народила Олю, вона розлучилась, коли донька була малою. Вдруге Світлана вийшла заміж за посла Росії в Уругваї. Так жінка подорожувала з чоловіком-дипломатом по всьому світу.

"У мами є бойфренд, вони їздять по всьому світу. І я хочу, щоб так поводилися всі жінки і чоловіки в 60 років – отримували задоволення від життя. Коли їхні діти народжують дітей, вони народжують їх собі, а не своїм батькам, тому скидайте онуків на їхніх батьків і їдьте в подорож. Хоч куди-небудь, але подорожуйте і отримуйте задоволення від життя", — писала Полякова.

Мама Полякової була у шлюбі з дипломатом-росіянином, фото з її інстаграм-сторінки

Кілька років тому чоловік Полякової помер від раку. Згодом Світлана почала стосунки з новим обранцем, теж росіянином. Періодично співачка поширює світлини з мамою. Помітно, що жінка має чудовий вигляд.

Полякова з мамою, фото з інстаграм-сторінки співачки

Після початку повномасштабного вторгнення Світлана виїхала з Росії, де прожила останні 20 років. На цьому наполягла Оля, оскільки вона активно підтримує Україну та зневажає окупантів. Артистка хвилювалась, аби росіяни не почали шантажувати її маму, тому вмовила її виїхати.

"Ви ж пам'ятаєте, яку діяльність я вела в соцмережах. Мені було дуже страшно за неї, але я все одно продовжувала це робити. Я казала: "Мамо, ти у мене там як заручник, я боюсь за тебе. Тому що не зрозуміло, як вони захочуть закрити мені рота, якщо ти там перебуваєш". Я постійно думала, як вони захочуть натиснути на мене через неї", – розповідала виконавиця.

Світлана виїхала у Францію, а її російський бойфренд залишився у країні-агресорці. Артистка розповідала, що чоловік не підтримує путінський режим. Мама співачки зустрічається з коханим поза межами Росії.

Світлана Полякова виїхала з Росії в Європу, фото з інстаграм-сторінки співачки

Згодом Світлана переїхала до Великої Британії, куди вступила її молодша онучка – Аліса. Там дівчинка навчається в іноземній школі. Світлана забирає Алісу на вихідних і проводить з нею час. В Англії в мами Полякової виявили аутоімунну хворобу, тож вона проходить там лікування.

"Коли вона потрапила до Англії, в неї знайшли цей діагноз. Вона лікується. Дуже велике дякую Англії, що наших людей лікують безкоштовно, бо вона там зареєстрована. На вихідні забирає мою Алісу зі школи", — розповідала артистка.

У мами Полякової виявили аутоімунну хворобу, фото з інстаграм-сторінки співачки

Сім'я Полякових, фото з інстаграм-сторінки співачки

Полякова розповідала, що разом з мамою вирішила продати її елітний будинок у Росії. Його вдалося збути лише за 15% від реальної вартості.

"Це був дуже гарний елітний будинок, у гарному районі, з лісом на території. Дуже шкода, що ми не змогли отримати хоча б ті гроші, які ми вклали, але просто продавали, бо треба було позбутися цієї нерухомості, щоб не мати більше нічого спільного з Росією", – розповідала артистка.

Полякові продали житло в Росії, фото з інстаграм-сторінки співачки

У 2024 році Полякова випустила кліп на пісню "Мама", де показала свою рідну людину. Також у відеороботі взяли участь доньки артистки.

Оля Полякова - "Мама"

У серпні 2024 року Оля привітала маму з днем народження, оприлюднивши добірку світлин.

"У моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно, подякувати за життя. Якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!" — написала співачка.

Полякова привітала маму з днем народження, фото з інстаграм-сторінки співачки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Олі Полякової. Вона активно веде свої соцмережі.