Рекордная жара и усиление штормов: климатологи рассказали, чего ждать от 2024 года

Мир подходит к переходному периоду

Глобальная теплая фаза колебаний температуры воды в экваториальной части Тихого океана, более известная как Эль-Ниньо похоже подходит к концу и готовится смениться на более холодную Ла-Нинья. Однако этот переход будет не резким и, скорее всего, человечеству придется пережить по меньшей мере еще один год, который метит на звание самого жаркого в истории.

Об этом рассказал ученый-климатолог из Национального центра океанических исследований и исследований климата (США) Том Ди Либерто в комментарии LiveScience. По его словам, для США приход Ла-Нинья ознаменует более засушливую погоду в южной части страны и более высокие риски ураганов на атлантическом побережье.

В более глобальном масштабе Ла-Нинья обычно приводит к снижению температуры, однако задержка смены этих явлений говорит о том, что в 2024 году миру стоит быть готовыми к еще одному жаркому году.

Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья описывают противоположные закономерности в поведении пассатов в экваториальной части Тихого океана. В так называемые нейтральные годы эти ветра толкают воду по направлению Азии и поднимают холодную воду из глубин в районе Америк.

В годы Эль-Ниньо пассаты ослабевают, что приводит к нагреванию воды у западного побережья Америк и росту глобальной температуры воздуха. В период Ла-Нинья ветра усиливаются, что приводит к тому, что больше холодной воды поднимается на поверхность и соответственно приводит к падению температур.

С июня 2023 года мир находится в фазе сильного Эль-Ниньо, однако климатологи говорят, что в таком состоянии она обычно быстро заканчивается и переходят в Ла-Нинья. Этот переход связан с рисками возникновениями сильных ураганов, которые после завершения перехода должны прекратиться.

При этом несмотря на то, что эти явления наблюдаются в Тихом океане, затронет это и Атлантику, где эксперты по климату уже ожидают сезон мощных штормов, как в 2010 и 2020 годах. Они пока не могут сказать, затронет ли это прибрежные страны.

Впрочем, на вероятность возникновения штормов также влияет и глобальная температура воздуха, которая продолжает расти из года в год.

"С такой теплой Атлантикой мы находимся на неизведанной территории", — добавил Ди Либерто.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что Марс тоже способен влиять на климат на нашей планете. В определенные периоды он может влиять на океанические водовороты Земли, чем подталкивать ее ближе к Солнцу.