"Військові адвокати": хто стоїть за скандальним бізнесом на мобілізації

З "військовими адвокатами" працюють молоді люди у військовій формі без розпізнавальних знаків

"Військові адвокати" на мікроавтобусах, які обіцяють врятувати від призову, стали топтемою для обговорень останніми днями. Як виявив "Фарватер.Схід", за цим проєктом стоїть колишня бердянська бізнесвумен Вікторія Павленко, чия фірма з'явилася тільки у березні цього року. Раніше ця компанія мала іншу назву і не займалася правом взагалі.

Фірма Павленко раніше називалася "Агронейм" і займалася вантажними перевезеннями. Лише 6 березня 2025 року вона змінила назву на "Корпорація правовий форпост "Альфа" і заявила про новий вид діяльності – "діяльність приватних охоронних служб".

Цікаво, що ця нібито охоронна компанія не має потрібних дозволів. Як з'ясував "Фарватер.Схід", у розділі "Ліцензії" цієї фірми порожньо. На сайті МВС у списку організацій з ліцензіями на охоронну діяльність компанія відсутня – ні під старою, ні під новою назвою.

До початку повномасштабного вторгнення Вікторія Павленко займалася сільським господарством. З 2016 до 2017 року вона володіла Фермерським господарством "Аграрні екологічні технології". Також у неї були ФГ "Агроснаб" у Бердянську та "Украгротрейд". Керувала цими підприємствами сама або разом із батьками.

Адвокатський досвід у Павленко досить скромний. За інформацією системи Опендатабот, за майже вісім років роботи вона вела лише 17 справ. Як зазначає "Фарватер.Схід", жодна з цих справ не стосувалася військового права.

Більшість її справ — з галузі сімейного права: розлучення, поділ майна, спадщини, аліменти, визначення місця проживання дитини. Також було кілька справ про ДТП та пара кримінальних злочинів. Сама Павленко пояснює малу кількість справ тим, що вона "не теоретик, а практик", і що більшість її роботи — це "виходи та виїзди до ТЦК".

Цікавий факт: у 2023 році Павленко захищала Руслана Царьова — "журналіста", якому Київська обласна прокуратура інкримінувала поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України. За даними "Фарватер.Схід", цей Царьов за гроші публікував матеріали з російськими наративами для видання з Брянська. Під час суду він визнав свою вину та уклав угоду зі слідством.

Мікроавтобуси "військових адвокатів", як зізналася сама Павленко в розмові з журналістами "Фарватер.Схід", належать різним ФОПам на правах оренди. Частина транспорту оформлена на Анатолія Сміяна, якого, за словами видання, підозрюють у торгівлі наркотиками.

Особливу увагу привертає те, що разом із "військовими адвокатами" працюють молоді люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Вони беруть участь у конфліктах із працівниками ТЦК та правоохоронцями.

Національна асоціація адвокатів України вже заявила, що ці "правники" не мають жодного стосунку до адвокатури. За словами представників асоціації, "військові адвокати" силою відбивають мобілізованих у ТЦК, що суперечить законним методам юридичного захисту.

Асоціація надіслала листа керівництву силових відомств із засудженням дій "військових адвокатів". У листі наголошується, що такі методи не мають нічого спільного зі справжньою адвокатською практикою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "бусифікація" продовжується попри новий закон про мобілізацію. У Раді назвали головну проблему.