Дістався нам від предків-язичників, але не слов'ян: чого ми не знаємо про український тризуб

Це не просто державний символ, а один із найзагадковіших знаків людства з 25-тисячолітньою історією

Серед символів, які визначають національну ідентичність країн світу, український тризуб займає особливе місце. Цей загадковий знак, що прикрашає герб сучасної України, криє в собі тисячолітню історію, яка тісно переплітається з культурними, релігійними та політичними традиціями багатьох цивілізацій.

Подорож тризуба крізь час починається задовго до появи писемності – у найдавніших пластах людської історії, коли перші символи відображали розуміння світобудови нашими предками. Від загадкових наскельних малюнків до величних княжих печаток, від шаманських ритуалів до державних гербів – цей символ пережив тисячоліття трансформацій, зберігаючи свою сакральну сутність.

Походження тризуба

Тризуб вважають одним з найдревніших символів світу, розповсюджених по всьому індоєвропейському простору. Його походження залишається загадкою, але вчені припускають, що він з'явився близько 25 тисяч років тому, разом зі свастикою та шестикутною зіркою.

Одна з легенд пов'язує тризуб з давніми булгарськими племенами, які мали власну державу в Східній Європі, Сибіру та Казахстані. За легендами, булгарські шамани використовували тризуб як символ зв'язку з потойбічним світом та для ворожіння.

Цеглини з Саркелу з тюркськими тамгами (тризубцями)

Загалом існує понад 40 версій походження тризуба. Деякі дослідники вважають його символом тривимірності світу (земля, вода, небо), інші — стилізованим зображенням голуба або сокола, що пікірує на здобич.

Цегла з тризубом князя Володимира, кін. Х ст.

Тризуб у Київській Русі

У Київській Русі тризуб став символом князівської влади, особливо серед Рюриковичів. Однак, на відміну від офіційної версії, що варяги принесли цей символ, археологічні знахідки свідчать про те, що тризуб був відомий на території України ще три тисячі років тому, під час Трипільської культури.

Одним з найвідоміших прикладів використання тризуба в Київській Русі є княгиня Ольга, яка зробила його головним символом руської держави. Ольга, донька скандинавського воїна, привезла з собою руну захисту Алгіз, яка мала форму тризуба.

Руна Алгіз

Міфологічне та культурне значення

Тризуб має різне значення в різних культурах. У грецькій міфології він був зброєю бога морів Посейдона, який використовував його для створення річок і морів. У скандинавській міфології тризуб був пов'язаний з богом Одіном, який використовував його для отримання магічних знань.

У Візантії тризуб символізував найвищу державну владу, а в Україні він став символом стабільності та гармонії. Разом зі свастикою, тризуб утворює поєднання руху та гармонії Всесвіту.

Сучасність

Сьогодні тризуб є частиною державного герба України, символізуючи історичну спадщину та національну ідентичність країни. Його загадкове походження та багатозначність роблять його одним з найцікавіших символів у світі.

Український тризуб не тільки є державним символом, але й свідченням глибоких культурних і історичних зв'язків України з Європою та світом. Його історія продовжує захоплювати вчених і простих людей, залишаючись одним з найінтригуючих символів сучасності.

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