"Це наші інтереси щодо безпеки": Бербок висловилася про вступ України та Молдови до ЄС

У Німеччині вважають логічним подальший рух у цьому напрямі

Європа витратила багато часу, коли Угорщина "домішувала" до цього процесу політичні питання. Водночас цими прогалинами скористалися інші гравці. Розширення Євросоюзу – це його безпекові інтереси.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE.

"Будь-хто може стати членом ЄС, якщо відповідає критеріям. Тобто це основа нашого Європейського Союзу. Статус кандидата є в України й у Молдови. Цей крок був зроблений ще в минулі роки", – пояснила Бербок.

За її словами, в цьому питанні не можна мати різних політичних думок. Якщо виконані певні умови, то відкривається перший кластер. Глава МЗС сказала, що з погляду Німеччини це просто логічно, що ЄС мусить рухатися цим шляхом далі.

Також Бербок нагадала, що останні два роки спостерігалося, що один член ЄС в різних питаннях політичні моменти "домішував до цього". Це не правильно та не передбачено в цих всіх процесах.

"Тому я хочу чітко сказати на цьому місці, це стосується також і Західних Балкан, ми загубили багато часу і ці прогалини були використані іншими акторами. Це є наші власні інтереси щодо безпеки – розширення процесу, розширення ЄС, що стосується України та Молдови", – сказала міністерка.

Раніше народний депутат, секретар парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС, колишній голова СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко назвав строк, коли Україна нарешті приєднається до ЄС.