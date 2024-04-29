На Сонці стався потужний спалах: чи готуватись до магнітних бур найближчими днями

Зірка продовжує гратись

На світилі продовжують спалахувати плями й одна з таких, AR3654, спричинила вибух класу М. Таке виверження не призведе до магнітних бур найближчими днями.

Згідно з даними вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, спрямовані на Землю виверження спричиняють короткохвильове радіовимкнення на частотах нижче 20 МГц. Останній спалах знищив короткохвильові передачі в Тихому океані.

"Випромінювання від спалаху о 21:40 іонізувало верхні шари атмосфери Землі, заважаючи нормальному поширенню сигналів на частотах нижче 20 МГц. Радіоаматори, моряки та авіатори, можливо, помітили згасання аж до островів Товариства на півдні та Каліфорнії на сході", — резюмували астросиноптики.

Пляма AR3654 має нестабільне магнітне поле, які містить енергію для сильних спалахів. Вчені застерігають про те, що протягом тижня, ймовірно, будуть додаткові відключення радіо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики поділились прогнозом погоди на Великдень в Україні. В деяких регіонах варто готуватись до дощів.