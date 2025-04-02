Перемир’я вже на порозі? У Трампа назвали головну умову припинення вогню в Україні

У Вашингтоні вчергове нагадали, що ніяка сторона не отримає всього, чого хоче

Українсько-російська війна наближається до потенційного припинення вогню, однак досягнення домовленості вимагає компромісу з обох боків. В адміністрації Трампа наразі незадоволені і позицією російської сторони, і заявами українців.

Про це заявив спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News. За його словами, у США розраховують на угоду про 30-денне всеосяжне перемирʼя, яке стане першим кроком до завершення війни. У Білому домі розглядають перемирʼя як точку неповернення.

"Якщо ми отримаємо цей 30-денний режим припинення вогню, буде дуже складно знову розпалити війну. У це я вірю", — заявив Келлог. Він уточнив, що нині Вашингтон очікує отримати так звані term sheets — узгоджені списки вимог від обох сторін.

Радник Трампа також висловив переконання, що саме чинний президент США здатен завершити конфлікт. Він також нагадав про досвід Трампа у переговорах та написану ним книжку "Мистецтво укладати угоди".

"Єдину людину, яку визнають усі — незалежно від того, хто вони й яку країну представляють — яка здатна це вирішити, звати Дональд Трамп. І це абсолютно правильно", — сказав Келлог.

Келлог також вчергове попередив, що жодна зі сторін не отримає всього, чого прагне, але поступки — необхідна умова компромісу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі оцінили ймовірність припинення вогню в Україні. При цьому у Вашингтоні навіть почали приходити до усвідомлення, що Кремль не піде на угоду про припинення вогню.