Сеча Халка або кров Хижака: у Києві з’явилися дивні флуоресцентні калюжі (фото)

Мешканці столиці міркують, що це може бути

У Шевченківському районі Києва зафіксовано розлив рідини кислотно-зеленого кольору. На дорозі видно потоки неонової речовини, яку користувачі соцмереж вже назвали "сечею Халка".

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". Кадри було знято біля будинку №15 на вулиці Гаррета Джонса на Лук’янівці.

Скриншот відео

Скриншот відео

Автор публікації написав у коментарі: "Що це, сеча Халка?" У відповідь підписники Telegram-каналу почали сипати жартами про те, що це кров Хижака з однойменного фільму чи іншого інопланетянина. Також були варіанти про мутаген з черепашок-ніндзя та дешевий антифриз К2. Окрім того, в обговоренні опублікували зображення Шрека схожого кольору.

Однак інші коментатори поставилися до питання серйозно та припустили, що це може бути теплоносій для опалення або засіб для підфарбовування води, щоб знайти протікання. Один із підписників зі знанням справи стверджував, що це флуоресцеїн – барвник, що використовується, у тому числі для відстежування руху за роками води у річках, каналізації, струмках тощо.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в ці дні різко зміниться погода і замість дощів та холоду буде суттєве потепління. Однак найближчими днями в столиці ще вируватимуть свіжі вітри. Їхня сила не перевищить 9 м/с.

Також "Телеграф" писав, що з 10 квітня певні потяги далекого сполучення робитимуть нову зупинку в Києві. Йдеться про платформу Видубичі-Трипільське.