Вчені показали незвичайного мешканця морської прірви: його назвали на честь свинячого заду і на те є причини (фото, відео)

На нашій планеті можна знайти істот, які вражають своєю дивністю

Нашу планету населяють мільйони видів живих організмів і якщо деякі з них виглядають для нас звичними, інші можуть здивувати своєю формою. Наприклад, до таких відноситься морський черв’як, який виглядає як свинячий зад.

І це не просто випадкова асоціація, оскільки його наукова назва Chaetopterus pugaporcinus перекладається саме як "схожий на свинячий зад". Історією його відкриття ділиться Livescience.

Істота розміром із лісовий горіх мешкає на глибині від 200 до 1000 метрів у водах біля центральної Каліфорнії (США). Як і багато тварин, що живуть на глибоководді, живиться свинозадий черв’як (pigbutt worm) морським снігом — мікроскопічним органічним матеріалом, який сиплеться з поверхневого шару океану.

Істота була вперше виловлена ще в 2001 році, але описана лише майже через десятиліття. І на те були причини, оскільки у черв'яка дуже дивна не лише його форма.

Коли вченим з Інституту акваріумних досліджень Монтерей-Бей (MBARI) передали баночку з виловленою істотою, вона була просто охарактеризована, як "загадкова крапля", проте ДНК-аналіз вказав на те, що ця істота належить до сімейства багатощетинкових черв’яків під назвою хетоптерида (Chaetopteridae)

Зазвичай хетоптериди мешкають на дні, де створюють трубки з речовини, що нагадує папір, в яких і проводять більшу частину свого життя, ведучи прикріплений спосіб життя. Личинки цих черв’яків вміють переміщатися в товщі води, але після дорослішання вони вирішують покінчити з вільним плаванням і осісти на одному місці.

Втім, свинячий черв’як вирішив не йти шляхом своїх осілих родичів і перейти до кочового способу життя, для чого використовує свою роздуту середню частину.

Chaetopterus pugaporcinus

Вчені спочатку сумнівалися у своїх висновках, оскільки у знайденої особини не було чітко виражених статевих органів, що натякало на те, що вони бачили перед собою личинку, яка раптово зросла вдесятеро порівняно з іншими хетоптеридами. Втім, пізніше вони зійшлися на думці, що виловлена особина є дорослим організмом, оскільки до осілого способу життя вона не перейшла.

Таким чином, кажуть дослідники, свинозадий черв’як перебуває в періоді еволюційного стрибка, оскільки ведуть несхожий на своїх родичів спосіб життя.

Крім того, цей вид світиться синім світлом та виділяє зелений біолюмінесцентний слиз для відлякування хижаків. Морський сніг вони ловлять викидаючи павутину "сопель".

Як повідомлялося раніше, біля узбережжя Таїланду виловили представника раніше невідомого виду химер. Ці далекі родичі акул живуть великих глибинах, тому рідко потрапляють на очі людям.