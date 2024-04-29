На Солнце произошла мощная вспышка: готовиться ли к магнитным бурям в ближайшие дни

Звезда продолжает играть

На светиле продолжают вспыхивать пятна и одно из таких, AR3654, повлекло за собой взрыв класса М. Такое извержение не приведет к магнитным бурям в ближайшие дни.

Согласно данным ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, направленные на Землю извержения влекут коротковолновое радиовыключение на частотах ниже 20 МГц. Последняя вспышка уничтожила коротковолновые передачи в Тихом океане.

"Излучение от вспышки в 21:40 ионизировало верхние слои атмосферы Земли, мешая нормальному распространению сигналов на частотах ниже 20 МГц. Радиолюбители, моряки и авиаторы, возможно, заметили затухание вплоть до островов Общества на юге и Калифорнии на востоке", — резюмировали астросиноптики.

Пятно AR3654 имеет нестабильное магнитное поле, содержащее энергию для сильных вспышек. Ученые предостерегают, что в течение недели, вероятно, будут дополнительные отключения радио.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики поделились прогнозом погоды на Пасху в Украине. В некоторых регионах следует готовиться к дождям.