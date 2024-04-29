Надія все ж таки є: вчені розповіли, чи можна зупинити поточне масове вимирання тварин

Можливо, майбутнє нашої планети оптимістичніше, ніж вважалося раніше

Світ знаходиться в самому розпалі нового масового вимирання, в ході якого вже вимерло багато видів живих організмів і ще багатьом, на жаль, доведеться вимерти. Проте є й добрі новини.

Так у новому дослідженні вчені дійшли введення, що скорочення біорізноманіття можна зупинити та навіть розвернути назад. Воно було оприлюднено в журналі Nature.

Глобальний аналіз показав, що кожні дві з трьох ініціатив щодо збереження дикої природи давали дуже позитивні результати щодо збільшення біорізноманіття. Що показує, що вкладення в охорону природи окупають себе, а майбутнє для нашої планети може бути настільки песимістичним, як вважалося раніше.

Біорізноманіття є найважливішою характеристикою здорової екосистеми, яка безпосередньо впливає на виживання людини як виду. Однак нині зафіксовано понад 44 тисячі видів, які стоять на межі вимирання, що показує, що з нашим світом відбувається щось не те.

"Очевидно, що програми збереження мають стати пріоритетом і отримати значні додаткові ресурси та політичну підтримку в усьому світі, тоді як ми одночасно усуваємо системні причини втрати біорізноманіття, такі як нестійке споживання та виробництво", — сказала провідний автор дослідження та виконавчий директор програми Re:wild Пенні Ленгхаммер.

Системи з усталеним біорізноманіттям зазвичай допомагають стабілізувати клімат, чим забезпечують мільярди людей усім необхідним, від чистої води до засобів для існування.

У своєму дослідженні вчені проаналізували 186 великих досліджень і 665 менших випробувань і оцінили те, як стратегії збереження видів змінили їх популяцію і як це вплинуло на екосистему в цілому.

"Наші результати ясно показують, що є місце для надії. Природоохоронні втручання в більшості випадків покращили ситуацію після бездіяльності; а коли цього не сталося, втрати були порівняно обмеженими", — сказав співавтор дослідження та доцент Джозеф Булл із факультету біології Оксфордського університету.

Найбільш результативні дії включають створення територій, що охороняються, викорінення інвазивних видів, пошук стійких способів управління екосистемами, скорочення втрати довкілля і відновлення тих, які були зруйновані. Автори описали їх як високоефективні, але наголосили, що природоохоронні дії "вимагають суттєвого розширення для досягнення глобальних цілей".

Як повідомлялося раніше, екологи вважають, що різкі темпи зростання кількості населення нашої планети неминуче призведуть до масштабної катастрофи, яка суттєво "підкоригує" чисельність людської популяції.