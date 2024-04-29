Надежда все же есть: ученые рассказали, можно ли остановить текущее массовое вымирание животных

Возможно, будущее нашей планет более оптимистично, чем считалось ранее

Мир находится в самом разгаре нового массового вымирания, в ходе которого уже вымерли многие виды живых организмов и еще многим, к сожалению, предстоит вымереть. Однако есть и хорошие новости.

Так в новом исследовании ученые пришли к вводу, что сокращение биоразнообразия можно остановить и даже обратить вспять. Оно было обнародовано в журнале Nature.

Глобальный анализ показал, что каждые две из трех инициатив по сохранению дикой природы давали весьма положительные результаты в плане увеличения биоразнообразия. Что показывает, что вложения в охрану природы окупают себя, а будущее для нашей планеты может быть не настолько пессимистическим, как считалось ранее.

Биоразнообразие является важнейшей характеристикой здоровой экосистемы, которая в свою очередь непосредственно влияет на выживание человека как вида. Однако в настоящее время зафиксировано более 44 тысяч видов, которые стоят на грани вымирания, что показывает, что с нашим миром происходит что-то не то.

"Очевидно, что сохранение должно стать приоритетом и получить значительные дополнительные ресурсы и политическую поддержку во всем мире, в то время как мы одновременно устраняем системные причины утраты биоразнообразия, такие как неустойчивое потребление и производство", — сказала ведущий автор исследования и исполнительный директор программы Re:wild Пенни Лэнгхаммер.

Системы с устоявшимся биоразнообразием обычно помогают стабилизировать климат, чем обеспечивают миллиарды людей всем необходимым, от чистой воды до средств к существованию.

В своем исследовании ученые проанализировали 186 крупных исследований и 665 испытаний поменьше и оценили то, как стратегии сохранения видов изменили их популяцию и как это повлияло на экосистему в целом.

"Наши результаты ясно показывают, что есть место для надежды. Природоохранные вмешательства в большинстве случаев улучшили ситуацию после бездействия; а когда этого не произошло, потери были сравнительно ограниченными", — сказал соавтор исследования и доцент Джозеф Булл с факультета биологии Оксфордского университета.

Наиболее результативные действия включают создание охраняемых территорий, искоренение инвазивных видов, поиск устойчивых способов управления экосистемами, сокращение утраты среды обитания и восстановление тех, которые были разрушены. Авторы описали их как высокоэффективные, но подчеркнули, что природоохранные действия "требуют существенного расширения для достижения глобальных целей".

Как сообщалось ранее, экологи считают, что резкие темпы роста количества населения нашей планеты неизбежно приведут к масштабной катастрофе, которая существенно "подкорректирует" численность человеческой популяции.