Як змінити адресу проживання у "Резерв+"

Юрист розповіла, кому буде корисним уточнити місце проживання

У мобільному застосунку "Резерв+" військовозобов'язані громадяни можуть оновити свої військово-облікові дані. Зокрема, тепер можна повторно уточнити місце проживання.

Юристка Дар'я Тарасенко пояснила, як змінити адресу у "Резерв+". За її словами, раніше у разі зміни місця проживання чоловіки змушені були особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Згідно з Правилами військового обліку, військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні протягом семи днів повідомити про зміну будь-яких важливих даних, включно з адресою проживання. Тепер цю процедуру значно спрощено: оновити адресу можна безпосередньо в застосунку .

Тарасенко пояснює, якщо через "Резерв+" вказати фактичну адресу проживання, повістка повинна бути направлена саме на неї. Якщо ж повістка надійде на стару адресу (наприклад, місце прописки), це не може бути підставою для відповідальності за неявку.

Водночас адвокатка нагадує, що, навіть якщо повістка не була отримана фізично, але була направлена на зареєстровану адресу, вона вважається врученою .

Як скористатися новою функцією

Щоб оновити адресу проживання:

Відкрийте застосунок "Резерв+". Натисніть на помаранчевий кружечок із трьома крапками. Оберіть опцію "Уточнити контактні дані". Вкажіть актуальну адресу проживання.

Тарасенко закликала всіх військовозобов’язаних скористатися новим функціоналом, аби уникнути проблем із військовим обліком та отриманням повісток .

Також адвокатка додала, що функція особливо корисна для тих, хто перебуває за кордоном. У застосунку можна вказати фактичну адресу проживання за межами країни. Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістка надходить на адресу в Україні, але людина про це не знає.

Законодавство не передбачає можливості направлення повісток за кордон, тому внесення закордонної адреси дозволяє уникнути непорозумінь.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Завантажити застосунок можна на будь-який смартфон.