Японські вчені створили перший пристрій з підтримкою 6G-інтернету: що він може

Пристрій протестували на відстані 100 метрів

Японські вчені створили та успішно протестували перший у світі пристрій, який підтримує 6G-інтернет. Воно здатне передавати дані зі швидкістю в 100 гігабітів за секунду, що у 20 разів швидше за середньостатистичний 5G.

Пристрій розроблений консорціумом компаній Docomo, NTT, NEC та Fujitsu Develop. А про розробку йдеться в їх спільній заяві, оприлюдненій на сайті Docomo.

Зазначається, що їм вдалося розвинути швидкість 100 Гбіт/с на відстані 100 метрів. Цього достатньо, щоб передати п’ять фільмів HD-якості за одну секунду.

5G був запущений у 2019 році та є найновішим стандартом бездротового зв’язку, який використовується практично у всіх сучасних телефонах. Теоретично він має розганятися до швидкості близько 4,9 Гбіт/с, але здебільшого швидкості сильно нижче. Наприклад американський T-Mobile у середньому видає 205 лише Мбіт/с.

Відмінність 6G від 5G в основному полягають у діапазонах роботи — чим вище, тим швидше інтернет. Якщо для 5G близько 40 ГГц, то 6G пристрої зможуть використовувати діапазон між 100 ГГц і 300 ГГц.

Але є й проблема, яка полягає в тому, що більш високі частоти легше блокуються різними перешкодами, а тому з їх використанням у приміщеннях, швидше за все, виникнуть проблеми. У заяві не зазначено, чи вдалося обійти це обмеження, проте там зазначили, що компаніям довелося розробити принципово новий пристрій зв’язку.

Демонстрація принципу роботи пристрою

Варто зазначити, що перехід від 4G до 5G став основним драйвером збільшення споживання мультимедіа та зростання якості. Передбачається, що перехід до 6G призведе до появи нових технологій на кшталт голографічного зв’язку, а також розвитку технологій віртуальної та доповненої реальностей.

З іншого боку використання 6G вимагатиме запуску абсолютно нової інфраструктури для передачі і посилення сигналу, а телефонам знадобляться абсолютно нові модулі прийому цього сигналу.

Як повідомлялося раніше, в Україні 5G ще не з’явився, хоч його запуск уже готується. Зокрема, у вересні 2023 року Федоров говорив, що це може статися вже в 2024 році, проте не став давати конкретних дат.