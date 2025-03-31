Перемирʼя "вдарило" по вартості українських облігацій: як змінились ціни

Після заяв Трампа про "мирні ініціативи" ціни українських активів почали стрімко падати. Що це означає для економіки?

Український борговий ринок у понеділок продемонстрував найбільше щоденне падіння за останні три роки, повернувшись до рівнів, що спостерігалися після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Як повідомляє Reuters, основною причиною зниження аналітики називають розчарування інвесторів у перспективах мирних переговорів, які пропонував президент США Дональд Трамп.

Протягом останніх місяців фінансові ринки зростали на фоні сподівань, що Трамп зможе укласти угоду щодо припинення війни. Однак останні заяви політика викликали сумніви серед інвесторів, що угода, якщо вона відбудеться, буде вигідною для України. Це призвело до різкого зниження цін на українські боргові зобов’язання.

Українські ВВП-варранти, що прив’язані до економічного зростання країни, втратили майже 4 центи, знизившись до 71,23 цента за долар. Це найбільше щоденне падіння з березня 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Облігації з погашенням у 2035 році, які минулого року були реструктуризовані, подешевшали на 3,6 цента, досягнувши 54,25 цента за долар. Це найнижчий рівень із середини листопада, свідчать дані Tradeweb.

Фінансові аналітики вказують, що інвестори оцінюють новини як негативні для України. Зокрема, Пол Макнамара, інвестиційний директор GAM, заявив, що такий розпродаж активів є логічним, адже ймовірний "мир", який пропонує Трамп, може бути невигідним для України.

"Якщо припинення війни відбудеться на умовах, які будуть вигідні Росії, це призведе до втрати Україною значних ресурсів і можливостей для відновлення економіки", – зазначив Макнамара.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський начебто відмовився від вигідної угоди щодо видобутку корисних копалин. Водночас він висловив невдоволення діями президента РФ Володимира Путіна, пригрозивши запровадженням додаткових мит на російську нафту, якщо Москва не підтримає його мирні ініціативи.

Ринок швидко відреагував на ці заяви. Віктор Сабо, портфельний менеджер Aberdeen, зазначив, що ліквідність ринку низька, а найбільші втрати фіксуються на активах, які безпосередньо залежать від економічного відновлення України.

"Інвестори усвідомили, що змусити Росію припинити бойові дії буде надзвичайно складно", – підсумував Сабо.

Минулого року українські облігації зросли більш ніж на 60%, але згодом кілька невдач у переговорах та невизначеність щодо підтримки України у майбутньому призвели до падіння цін. Наразі вони приблизно на 14–16 центів нижчі за максимальні показники, зафіксовані у лютому цього року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українські акції різко зросли на тлі новин про потепління відносин між Києвом і Вашингтоном. Після повідомлень про можливе примирення президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та ймовірність мирних переговорів, котирування українських компаній на Варшавській фондовій біржі значно підскочили.