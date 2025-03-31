"Обізвала ідіотом": Фіцо невдало пожартував про фон дер Ляйєн

Словацький прем’єр побоюється, що його неправильно зрозуміли

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн розкритикувала його за те, що той вів переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо введення мит. Пізніше він зізнався, що це був жарт.

Про це розповів сам Фіцо під час виступу на пресконференції. Його виступ транслювався місцевим каналом TA3.

За його совами, він і Трамп поговорили на тему тарифів, які американська адміністрація планує запровадити з 2 квітня. Після цього до нього зателефонувала фон дер Ляйєн і пів години його "лаяла та обзивала ідіотом".

"Сьогодні я розмовляв телефоном з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Ми обговорили дві теми. Перша — мита, які були введені проти нас. Вона жахливо мене лаяла: "Роберте, що ти накоїв? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?" Вона лаяла мене пів години, казала, що я повний ідіот", — сказав Фіцо.

Пізніше у своїх соцмережах Фіцо зізнався, що пожартував.

"Я сподіваюся, що глава Єврокомісії зрозуміла жарт на сьогоднішній пресконференції, коли я сказав журналістам, що глава ЄК жахливо лаяла мене за те, що я не зробив нічого, як стверджує словацька опозиція, щоб запобігти введенню нових американських тарифів проти всього світу. Боюся, що словацькі ЗМІ та опозиція не зрозуміли", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Трамп повідомив про плани ввести мито проти всіх країн з 2 квітня, що він назвав "Днем визволення". При цьому окремо він уже вводив мита на всі товари проти ЄС, а також обіцяв запровадити мита проти всіх автовиробників, щоб підтримати внутрішнього виробника.

Словаччина є одним із найбільших виробників автомобілів у Європі. Зокрема там здійснюється збирання автомобілів Volkswagen, Kia, Jaguar, Peugeot та Citroen. Усього від автопрому залежить 12% ВВП Словаччини, а на цей сектор припадає близько 275 тисяч робочих місць. Очевидно, що американські мита істотно вдарять по країні, оскільки це може призвести до зниження експорту або зниження виробництва з подальшими масовими звільненнями.

Як повідомлялося раніше, 30 березня з’явилася інформація про те, що Трампа дуже розлютила поведінку Путіна в контексті небажання йти на припинення вогню. Через це він пригрозив запровадити мита проти її нафтової промисловості.