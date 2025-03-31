Талони за гроші та відкати за знижку: експерт розповів, як працює корупція в сервісних центрах МВС

Переоформлення автомобіля в Україні може перетворитись на випробування з хабарів і схем. Сервісні центри МВС, попри диджиталізацію, залишаються "намоленим місцем" старої корупційної системи.

Про це на власному досвіді розповів паливний експерт Сергій Куюн. У Facebook він описав, як не зміг записатися в електронну чергу через відсутність талонів на найближчий місяць.

За його словами, розв'язати проблему допомогли посередники біля сервісного центру, які продають "талончики" напряму — іноді навіть з окремих вагончиків біля МРЕО.

Куюн також звернув увагу на непрозору процедуру оцінки авто. Якщо це другий продаж протягом року, доводиться платити податок — 10% від оціночної вартості, яку визначають експерти МРЕО. У його випадку реальна ціна авто була 12 000 євро, а експерт нарахував 18 800. Після неформальної домовленості суму могли знизити до 15 000 євро.

"Експерти МРЕО готові знизити оціночну вартість (пофотають там подряпини, вмятини тощо) і вже оцінка стає умовні 15000 євро. Ми ж вам допомогли зекономити 400 євро? Дайте дітям на молоко", — дописав експерт.

За його словами, оплатити податок без комісії фактично неможливо. У більшості випадків доводиться вносити готівку або користуватись банком "Кристал", що обслуговує МРЕО з комісією 2,5%. Заплатити онлайн — можливо, але треба надати оригінал банківської квитанції з мокрою печаткою, і поки ви її отримаєте, талон може "згоріти".

"Я глибоко переконаний, що це умовне МРЕО є найбільш наглядною ілюстрацією причин тієї дупи, в якій ми всі опинились. Це коли люди в погонах та інші чиновники думають не над своєю прямою задачею – зміцнення правопорядку, справедливості, безпеки громадян та держави, а над тим, як набити свої кишені", — підсумував експерт.

Він також нагадав, що поки прості українці захищають державу, "вся ця гниль продовжує паразитувати на громадянах", і попередив: без реформ цей "треш" лише посилиться після завершення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про два масштабні тендери, які оголосив Головний сервісний центр МВС. У загальному у 2025 році на закупівлю номерів для державного транспорту хочуть витратити понад 150 мільйонів гривень.