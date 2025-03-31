Великий постамент у вигляді каменяра: як виглядає могила Івана Франка у Львові

Письменника спочатку поховали у склепі, а пізніше прах перенесли в окрему могилу

На алеях Личаківського цвинтаря серед надгробків видатних людей височіє пам’ятник Каменяру Іванові Франку. Поет, прозаїк, науковець, публіцист — став тим, чия творчість залишилася в історії. Його життя обірвалося на 60-му році життя.

Каменяра не стало 28 травня 1916 року у Львові. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Івана Франка.

Що відомо про Івана Франка

Творчість Франка — це не лише письменник, а й публіцист, перекладач, редактор та громадський діяч. Його твори підіймали національний дух українців. Він є автором легендарної поеми "Мойсей", яка стала для українців духовним заповітом. У циклі "З вершин і низин" він розповів боротьбу українського народу.

Франко був одним із засновників українського національного руху на Галичині. Письменник боровся за права українців, коли наша країна була у складі Австро-Угорщини.

Де похований Іван Франко і як виглядає могила

Поховали письменника на батьківщині. Народився Франко в Нагуєвичах у 1856 році. Ця територія входила у склад Австро-Угорщини. Зараз це Львівщина. Прозаїк спочиває на Личаківському цвинтарі.

Могила Франка знаходиться у на вході на кладовище. Вона позначена пам’ятником у вигляді Каменяра, який ламає скелю.

Фото: Вікіпедія

Письменника поховали у склепі родини Мотичинських. Однак за 5 років труну з прахом Франка перенесли в окрему могилу. Розпізнати її допомогла Ольга Роздольська.

Пам’ятник, автор якого Сергій Литвиненко, відкрили 28 травня 1933 року. У 2015 році його було відреставровано. Участь у цьому взяли не тільки українці, але й поляки. Кошти виділили Міністерством культури України і фондом Національної спадщини Польщі в рамках українсько-польської програми "Збереження загальної культурної спадщини".

У наші дні на могилу Івана Франка приходять сотні людей. Студенти, історики, туристи кладуть квіти, читають вірші письменника і просто вшановують його пам'ять. Можливість вклонитися Каменяреві має кожен — просто відвідайте Личаківський цвинтар.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Лесі Українки. Поетеса померла молодою, але стала символом незламності для українців.