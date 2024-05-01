Сонячна пляма досягла своєї мети: якої потужності вирує магнітна буря на Землі

Астросиноптики оновили графік коливань

Активна сонячна пляма AR3654, яка постійно спалахувала, стала причиною нового вибуху на світилі класу М9,5, тобто надсильного. Її виверження призвели до магнітних бур, які протримаються найближчими днями.

Як кажуть вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, радіація від спалаху іонізувала верхні шари атмосфери Землі й спричинила короткохвильове затемнення в більшій частині Тихого океану. Моряки та радіоаматори могли помітити втрату сигналу протягом 30 хвилин після піку спалаху.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA змогла зафіксувати екстремальний ультрафіолетовий спалах:

Магнітні бурі на Землі протягом 1-5 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 1 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 5 балів. Уже з 2 по 3 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.

Після того, до 5 травня, прогнозується коливання, яке не перевищуватиме "зелений рівень".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на Великдень.