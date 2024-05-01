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Солнечное пятно достигло своей цели: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото ukr.net

Астросиноптики обновили график колебаний

Активное солнечное пятно AR3654, которое постоянно вспыхивало, стало причиной нового взрыва на светиле класса М9,5, то есть сверхсильного. Ее извержение привели к магнитным бурям, которые продержатся в ближайшие дни.

Как говорят ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather, радиация от вспышки ионизировала верхние слои атмосферы Земли и повлекла за собой короткое затемнение в большей части Тихого океана. Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала в течение 30 минут после пика вспышки.

Обсерватория солнечной динамики NASA смогла зафиксировать экстремальную ультрафиолетовую вспышку:

Магнитные бури на Земле в течение 1-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебание до конца этой недели.

В течение 1 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая силу 5 баллов. Уже с 2 по 3 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

После того, до 5 мая, прогнозируется колебание, не превышающее "зеленый уровень".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на Пасху.

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#Прогноз #Магнитные бури #График