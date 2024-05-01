Солнечное пятно достигло своей цели: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

Астросиноптики обновили график колебаний

Активное солнечное пятно AR3654, которое постоянно вспыхивало, стало причиной нового взрыва на светиле класса М9,5, то есть сверхсильного. Ее извержение привели к магнитным бурям, которые продержатся в ближайшие дни.

Как говорят ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather, радиация от вспышки ионизировала верхние слои атмосферы Земли и повлекла за собой короткое затемнение в большей части Тихого океана. Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала в течение 30 минут после пика вспышки.

Обсерватория солнечной динамики NASA смогла зафиксировать экстремальную ультрафиолетовую вспышку:

Магнитные бури на Земле в течение 1-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебание до конца этой недели.

В течение 1 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая силу 5 баллов. Уже с 2 по 3 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

После того, до 5 мая, прогнозируется колебание, не превышающее "зеленый уровень".

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