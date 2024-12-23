У ТЦК розповіли, в яких областях та чому мобілізують найбільше

У деяких областях спостерігається вища інтенсивність мобілізації

В усіх областях України продовжується мобілізація, але її інтенсивність залежить від кількості військовозобов'язаних на обліку в конкретному регіоні. Система "Оберіг" автоматизувала процес призову, враховуючи потреби військових частин у різних областях.

Кожен регіон має свої особливості мобілізації, які визначаються кількістю військових частин та необхідністю їх укомплектування. Про це повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, у Сумській області, наприклад, спостерігається вища інтенсивність мобілізації порівняно із західними регіонами. Така різниця виникає через кількість військовозобов'язаних, які перебувають на обліку саме в цьому регіоні. Запорізька область також демонструє високі показники призову через більшу кількість військових частин, які потребують укомплектування.

Також повідомляється, що 90% призовників спочатку проходять підготовку в навчальних центрах. Винятком є лише ті військовозобов'язані, які служили не більше 10 років тому та визнані придатними за станом здоров'я – вони можуть отримати направлення одразу до військової частини.

Військовозобов'язаних розподіляють за віковими категоріями. Чоловіків до 45 років переважно направляють до штурмових підрозділів. Старших за віком призовників скеровують до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ або інших структур Сил оборони.

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