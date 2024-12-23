Як виглядає Чорне море після розливу російського мазуту: куди вже дійшли плями (відео)

Росія влаштувала екологічну катастрофу

Плями мазуту продовжують вкривати Чорне море після аварії двох російських танкерів "Волганафта-212" та "Волганафта-239". Мазут зафіксовано вже біля берегів Керчі.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер". Там публікують знімки в діапазоні радіолокацій, що було зроблено в ніч на 23 грудня. На них можна побачити десятки мазутних плям на відстані за кілька кілометрів від берега.

Крім того, мазут з'явився у берегів Сочі (Краснодарський край, РФ). В мережі показали сумне відео.

Тим часом в оперштабі регіону Краснодарського краю Росії повідомили, що на узбережжі регіону зафіксовано нові викиди мазуту від 3 до 50 квадратних метрів. На пляжах, звідки прибрали та вивезли мазут, він з'явився знову.

"Джерело забруднення – у морі. Ще вчора тут усе прибрали, було чисто, а сьогодні хвилі знову викинули на берег мазут. Потрібно максимально швидко зупинити вихід нафтопродуктів із танкерів, щоб їх не виносило на берег. Якщо цього не зробити, то всі зусилля волонтерів будуть марними", — заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

Нагадаємо, два російські танкери із майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у море витекла велика кількість мазуту, що утворило на воді велику нафтову пляму. За оцінками міжнародної організації Greenpeace, забруднення такого масштабу може стати однією з найбільших екологічних катастроф у Чорному морі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на пляжах Анапи після розливу мазуту з російських танкерів знаходять мертвих дельфінів та птахів. Станом на 22 грудня загинуло 11 дельфінів та понад 140 птахів.