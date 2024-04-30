Сонячна пляма вередує: вчені дали прогноз щодо магнітних бур на найближчі дні

На графіку немає "червоних" днів

Сонячна пляма AR3654 продовжує потріскувати спалахами різного рівня потужності. Активна її частина створила нестабільне магнітне поле "бета-гамма- дельта", яке містить енергію для потужних спалахів класу Х.

Як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, на цей час сонячна пляма потріскує меншими спалахами класу C. Вони можуть розсіювати енергію, яка необхідна для більшого виверження.

Магнітні бурі на Землі протягом 30 квітня-5 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 30 квітня тримається низька сонячна активність, яка не перевищуватиме силу 3 балів. Однак вже з 1 по 2 травня землянам варто готуватись до невеликого збурення 4 балів.

Після того, до 5 травня, прогнозується коливання, яке не перевищуватиме "зелений рівень".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди чекати українцям напередодні Великодня. Синоптики дали невтішний прогноз.