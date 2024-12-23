Коли військовим, що повернулись зі "самоволки" поновлять їх виплати

Є одна головна умова, за якої виплати та грошове забезпечення бійця, що був у СЗЧ, будуть нараховуватись

Українські військовослужбовці, що вирішили самовільно залишити військову частину (СЗЧ), можуть повернутись до ЗСУ без кримінального покарання та поновити своє грошове забезпечення. Сума та види виплат, що входять в нього, не зміняться.

Поновлення грошового забезпечення для тих, хто прийшов зі "самоволки", відбудеться після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону. Про це заявив Начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко.

Він каже, що з початку СЗЧ і до наказу про зарахування до резервного батальйону грошове забезпечення не здійснюється. Таке правило стосується і забезпечення речовим майном.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", — пояснив Кузьменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи поновлять бойові виплати тим військовим, що прийшли зі "самоволки".