Святвечір без різдвяної казки: яка погода буде в Україні 24 грудня

Синоптики прогнозують подекуди сніг, а в інших областях — весняне тепло

На Святвечір в Україні очікується досить тепла погода з істотними "погодними качелями" у різних регіонах. За прогнозами синоптиків, у більшості областей температура повітря становитиме від +2 до +4 градусів.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, центральна частина України, південь та південний схід відзначаться особливо теплою погодою — там термометри показуватимуть від +4 до +9 градусів. Найтепліше буде в Криму, де температура підніметься до +10…+15 градусів.

У західних областях прогнозується прохолодніша погода — від -1 до +2 градусів. Саме там випадатиме мокрий сніг, який увечері може дістатися Житомирської та Чернігівської областей. На решті території опадів не очікується. Вітер буде східного напрямку, помірний, з поривами на півдні країни.

У столиці 24 грудня істотних опадів не передбачається. Нічна температура триматиметься близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +2…+4 градусів.

Прогноз опадів 24 грудня

Укргідрометцентр попереджає про туман із видимістю 200-500 метрів до кінця дня 23 грудня по всій території України, крім північного заходу та Закарпаття. Таке явище збережеться вночі та в першу половину дня 24 грудня на Лівобережжі. Оголошено жовтий рівень небезпечності — погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Відомий метеоролог Ігор Кибальчич дав детальний прогноз для західних та північних регіонів. За його даними, там продовжаться опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У Карпатах посилиться снігопад, який супроводжуватиметься хуртовиною. Температурний діапазон в Україні такий — від -4°С на заході та півночі до +12°С на півдні країни. На півдні очікується посилення північно-східного вітру до 15-17 метрів на секунду.

Також раніше "Телеграф" писав, що синоптики розповіли про погоду у переддень Різдва у Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Жителям Дніпра світитиме сонце.