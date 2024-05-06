Перша залізниця на Місяці з’явиться вже наступного десятиліття: вона виглядатиме дуже незвичайно

На Місяці планують розгорнути незвичайну систему транспортування вантажів

Постійна колонія на Місяці є першим і головним кроком для перетворення її на майданчик для подальшої колонізації космосу. Однак вона не зможе існувати, якщо залежатиме від ресурсів із Землі, що говорить про те, що вона потребує розвиненої транспортної системи для перевезення видобутих на місці копалин.

Якщо люди на Землі покладаються на автомобільну та залізничну інфраструктуру, то на Місяці все може піти іншим шляхом. Наприклад, там можуть побудувати левітуючу залізницю, про що повідомляє IFLScience.

Сама розробка була представлена ще минулого року, проте тепер вона та ще п’ять прототипів перейшли на другу стадію програми інноваційних перспективних концепцій НАСА (NIAC). Таким чином, очікується, що на Місяці її почнуть розгортати вже наступного десятиліття.

Сам проєкт має назву FLOAT або Flexible Levitation on a Track ("система гнучкої левітації на доріжці") і є системою доріжок, які розвертаються безпосередньо на реголіті. По цих доріжках і повинні переміщатися літаючі роботи, які тримаються в повітрі на магнітній подушці та переміщаються за допомогою електромагнітної тяги.

При цьому завдяки тому, що сонячна панель вбудована в саму доріжку, їй навіть не знадобиться якесь зовнішнє джерело живлення. Розробники пристрою впевнені, що завдяки їх системі майбутні колоністи зможуть переміщати до 100 тонн матеріалів на кілька кілометрів на день.

Програма має перевагу над традиційнішими методами пересування, на кшталт коліс і гусениць, оскільки вважається, що головною проблемою для техніки буде місячний пил. Через засмічення рухомих механізмів є серйозні побоювання, що вони там довго працювати не зможуть і швидко потребуватимуть обслуговування.

Як повідомлялося раніше, у NASA серйозно задумалися про колонізацію Місяця і тепер поступово вирішують проблеми, які можуть виникнути під час заснування там першої постійної бази. Зокрема, вже було запущено роботи зі створення портативного ядерного реактора для забезпечення колонії електрикою.