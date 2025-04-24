У Львові перепоховають останки Путіна: хто це і чи існував він (фото)

В архівах помітили цікаву деталі

До могили радянського солдата Путіна є багато питань, адже за деякими даними людини із зазначеними ініціалами не існувало. Можливо, перепоховання, ексгумація та дослідження останків загиблих, які розпочались у Львові, проллють світло на це.

Як зазначав громадський діяч Олег Немчінов, передає Gazeta.ua, у більшості записів про героїв Радянського союзу немає згадки про Путіна С.К.

"На сайті "Герої Країни", який є найбільшим каталогом героїв Радянського Союзу і містить записи про 18233 героїв, яких є і два Путіна: Олександр Дмитрович та Михайло Тихонович. Жодної згадки про "Путіна С. К."", — йдеться у матеріалі.

Могила Путіна у Львові

У іншому біографічному словнику СРСР Немчінов теж не знайшов людини з такими ініціалами. Загалом, є чотири майори Путіни, але жодного майора гвардії і тим більше з ініціалами С.К. немає. Також і в Вікіпедії нічого не зазначено про цього майора. Тому хто ж дійсно похований у цій могилі достеменно не відомо, і чому цю людину вважають героєм Союзу.

Окрім цього дата загибелі зазначена 12 листопада 1945 року, а тоді німецьку армію вже витіснили далеко за межі Львова. Тож, Путін або помер від завданих раніше ран, або загинув у боротьбі з українським підпіллям.

Могила Путіна у Львові

Додамо, що у Львові 23 квітня розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території "Пагорба Слави". Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі провокативно спаплюжили могилу УПА.