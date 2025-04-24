Після удару HIMARS довго не живуть: пропагандист російського військового каналу помер у лікарні
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Пропагандисту було 25 років
У московському шпиталі помер російський пропагандист, "військкор" телеканалу Міноборони РФ "Зірка" Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів HIMARS.
Інформація про це з’явилася 24 квітня у російських ЗМІ. Там зазначили, що на лікарняному ліжку пропагандист провів останній місяць з 24 березня поточного року.
Саме того дня Гольдін отримав важке осколкове поранення на фронті. Тоді ж у зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів, його "колеги".
Що відомо про Гольдін
Пропагандисту було 25 років. Народився він у російському місті Псков. Закінчив кадетський корпус у Санкт-Петербурзі, потім вступив на факультет журналістики Військового університету імені князя Олександра Невського.
З 2024 року Гольдін готував сюжети для телеканалу "Зірка", публікувався у "Московському комсомольці" та інших виданнях.
Він публікував матеріали про повномасштабну війну в Україні та добивався відправки до району бойових дій.
Останній матеріал Гольдіна з фронту було опубліковано 24 березня 2025 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині було ліквідовано російського пропагандиста Олександра Мартем’янова. Ще кілька дістали поранення.