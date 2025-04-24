Померла у 11 років, але встигла стати легендою: як виглядала юна полтавська художниця Саша Путря

За своє коротке життя Путря встигла створити понад 2 тисячі робіт

Юна українка Саша Путря увійшла в історію, як неймовірно талановита художниця та автор дитячих творів. Але дівчинка, яку називали "дитина-індиго", прожила лише 11 років. Її, як і українського актора Гринька, котрий зіграв "папу Карло", забрала тяжка хвороба — лейкемія.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала одна із найнезвичайніших художниць за всю історію образотворчого мистецтва. Саша Путря прожила надто коротке життя, але залишила по собі величезну творчу спадщину.

Олександра Путря — що відомо про українську художницю

Талановита художниця Олександра (Саша) Путря народилася 2 грудня 1977 року в Полтаві, у родині художника та викладачки музичного училища. Свій неймовірний талант дівчинка почала виявляти з трьох років.

Сашу Путрю називали дитиною-індиго"

Батько намагався навчити доньку основам академічного малюнка, але вона відмовлялася, бо хотіла все робити по-своєму. Саша не любила змалювати зображення, на папері вона втілювала лише свої ідеї, що бачила та запам’ятовувала.

Саша Путря разом із батьком

За 11 років життя юна художниця створила 2 279 робіт, куди входили альбоми з малюнками, шаржами та віршами, вишивки, вироби із пластиліну, м’які іграшки та інші вироби. Особливо Саша цікавилася Індією, тому саме індійські мотиви посідали у її творчості особливе місце.

Малюнки української художниці Саші Путрі

Улюбленими її авторами були Віктор Гюго, Микола Гоголь, Марк Твен, Олександр Дюма, Роберт Стівенсон та Майн Рід.

Малюнки української художниці Саші Путрі

Від чого померла художниця Саша Путря

У п’ять років здоров’я Саші Путрі погіршилося і лікарі діагностували у неї гострий лімфобластний лейкоз. Лікарі говорили, що дівчинка проживе не більше одного місяця, але прогноз був помилковим.

Саша Путря померла в 11 років від лейкемії

Юна художниця прожила 11 років, 1 місяць та 21 день. Останні дні свого життя Саша провела у лікарні, але не переставала малювати. Останньою її роботою став автопортрет.

Саша Путря посмертно здобула безліч нагород

Якби не тяжка хвороба, Саша Путря могла б ще більше розкрити свій талант та стати великою художницею. Хоча її ім’я досі живе, а роботи Саші відомі у понад 50 країнах світу. В Індії, якій вона приділяла особливе місце, художницю відзначити Національною премією дитячого об’єднання "Неру Бал Саміті". Посмертно Путрю нагородили іншими медалями та орденами, а також про неї зняли кілька документальних фільмів.

Малюнок Саші Путрі

За бажанням маленької художниці її поховали в індійському сарі, а в труну поклали невеликий портрет актора Мітхуна Чакраборті, в якого Саша закохалася, побачивши з ним фільм "Танцюрист диско".

Поховали дівчинку на цвинтарі у Полтаві. У мережі є відео за 2015 рік, як виглядала її могила, тоді сам цвинтар був у занедбаному стані, і батькові Саші було соромно водити іноземні делегації, які захоплювалися її талантом, до могили художниці.

Де поховано юну художницю Сашу Путрю, Фото: скріншот відео

На місці поховання дівчинки було встановлено пам’ятник. На гранітній плиті вигравіювали її ім’я, а також дату народження та смерті. Навколо могили були квіти, але як вона виглядає зараз – невідомо.

Як виглядає могила Саші Путрі, Фото: скріншот відео

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