Померла у 11 років, але встигла стати легендою: як виглядала юна полтавська художниця Саша Путря
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За своє коротке життя Путря встигла створити понад 2 тисячі робіт
Юна українка Саша Путря увійшла в історію, як неймовірно талановита художниця та автор дитячих творів. Але дівчинка, яку називали "дитина-індиго", прожила лише 11 років. Її, як і українського актора Гринька, котрий зіграв "папу Карло", забрала тяжка хвороба — лейкемія.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала одна із найнезвичайніших художниць за всю історію образотворчого мистецтва. Саша Путря прожила надто коротке життя, але залишила по собі величезну творчу спадщину.
Олександра Путря — що відомо про українську художницю
Талановита художниця Олександра (Саша) Путря народилася 2 грудня 1977 року в Полтаві, у родині художника та викладачки музичного училища. Свій неймовірний талант дівчинка почала виявляти з трьох років.
Батько намагався навчити доньку основам академічного малюнка, але вона відмовлялася, бо хотіла все робити по-своєму. Саша не любила змалювати зображення, на папері вона втілювала лише свої ідеї, що бачила та запам’ятовувала.
За 11 років життя юна художниця створила 2 279 робіт, куди входили альбоми з малюнками, шаржами та віршами, вишивки, вироби із пластиліну, м’які іграшки та інші вироби. Особливо Саша цікавилася Індією, тому саме індійські мотиви посідали у її творчості особливе місце.
Улюбленими її авторами були Віктор Гюго, Микола Гоголь, Марк Твен, Олександр Дюма, Роберт Стівенсон та Майн Рід.
Від чого померла художниця Саша Путря
У п’ять років здоров’я Саші Путрі погіршилося і лікарі діагностували у неї гострий лімфобластний лейкоз. Лікарі говорили, що дівчинка проживе не більше одного місяця, але прогноз був помилковим.
Юна художниця прожила 11 років, 1 місяць та 21 день. Останні дні свого життя Саша провела у лікарні, але не переставала малювати. Останньою її роботою став автопортрет.
Якби не тяжка хвороба, Саша Путря могла б ще більше розкрити свій талант та стати великою художницею. Хоча її ім’я досі живе, а роботи Саші відомі у понад 50 країнах світу. В Індії, якій вона приділяла особливе місце, художницю відзначити Національною премією дитячого об’єднання "Неру Бал Саміті". Посмертно Путрю нагородили іншими медалями та орденами, а також про неї зняли кілька документальних фільмів.
За бажанням маленької художниці її поховали в індійському сарі, а в труну поклали невеликий портрет актора Мітхуна Чакраборті, в якого Саша закохалася, побачивши з ним фільм "Танцюрист диско".
Поховали дівчинку на цвинтарі у Полтаві. У мережі є відео за 2015 рік, як виглядала її могила, тоді сам цвинтар був у занедбаному стані, і батькові Саші було соромно водити іноземні делегації, які захоплювалися її талантом, до могили художниці.
На місці поховання дівчинки було встановлено пам’ятник. На гранітній плиті вигравіювали її ім’я, а також дату народження та смерті. Навколо могили були квіти, але як вона виглядає зараз – невідомо.
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