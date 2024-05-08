Сонце не на жарт розійшлося: чи створять 2 великі плями магнітні бурі на Землі

Астросиноптики поки не прогнозують "червоних" днів

Гіперактивна сонячна пляма AR3663 та ще одна AR3664, яка за 2 доби виросла вдвічі, постійно створюють спалахи, під час яких в космос потрапляють викиди корональної маси (СМЕ). Одна з них буде ефективною, коли наблизиться до західного краю Сонця пізніше цього тижня, але магнітних бур не спричинить.

Як прогнозують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма AR3663 є рекордсменкою зі створення геоефективних спалахів. Починаючи з 3 травня, активна область створила п’ять X-спалахів (надпотужних) і це більше, аніж будь-яка інша сонячна пляма за останні 7 років.

За словами вчених, вона є найактивнішою сонячною плямою 25 циклу.

Окрім того, на світилі також росте ще одна пляма AR3664, розмір якої збільшився вдвічі за 48 годин. Вона стала однією з найбільших сонячних плям поточного сонячного циклу.

"Серед темних ядер сонячної плями магнітні полюси протилежної полярності стикаються разом у вибухонебезпечній близькості. У результаті AR3664 тепер становить загрозу для X-спалахів, як і його більш активний двоюрідний брат AR3663 у північній півкулі", — резюмували вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 3-5 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 8-10 травня протримається мінімальна сонячна активність, яка не перевищить 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України прогнозується мінусова температура.