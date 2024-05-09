Солнечное пятно больше Земли в 15 раз: ожидать ли магнитную бурю в ближайшие дни

На графике появились "красные" дни

Гигантское солнечное пятно AR3664 постоянно создает выбросы корональной массы (СМЕ) и некоторые из них создадут сильную магнитную бурю уже в эти выходные, 11-12 мая. Ученые говорят, что это пятно в 15 раз больше нашей планеты.

Как прогнозируют астросиноптики по национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, сейчас к Земле следует по крайней мере 3 грозовых облака. Они могут привести к геомагнитным бурям от незначительных до сильных и полярных сияний.

Согласно данным, первый CME достигнет Земли вечером 10 мая. Дополнительные CME поступят 11 и, возможно, 12 мая.

В то же время, по словам ученых, солнечное пятно AR3664 настолько возросло, что теперь конкурирует с большим пятном Кэррингтона в 1859 году.

"Раскинувшись почти на 200 000 км от конца до конца, AR3664 в 15 раз шире Земли. Вы можете увидеть это через обычные очки затемнения без всякого увеличения", — пояснили они.

Магнитные бури на Земле в течение 9-12 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 9 мая продержится средняя магнитная буря, которая не превысит 4 балла. Уже с 10 по 11 мая включительно на Земле будет бушевать высокий шторм, который будет колебаться от 5 до 6 баллов мощности.

Однако в воскресенье, 12 мая, земляне смогут отдохнуть от колебаний "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если упасть в черную дыру.