Сонце передумало: закінчення надпотужної магнітної бурі переноситься, скільки ще чекати

Остаточного завершення потрібно ще почекати

В Україні продовжує вирувати найбільша магнітна буря за 20 років. І хоча вона вже потихеньку згасає, остаточного її завершення треба ще почекати.

Так, за даними Meteoagent, потужний геомагнітний шторм, який вирує прямо зараз і повинен був закінчитися вже позавчора, все ніяк не вгамується. Сьогодні, 17 травня, її К-індекс (градація потужності) зменшилася до 4. Це, звичайно, в жодне порівняння не йде з початковими 9 балами, але все ж такі показники свідчать про "середню" бурю. Цей шторм продовжиться і 18 травня, а потім, за даними експертів, нарешті стихне повністю.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи чекати на нову хвилю магнітних бур у травні.