Сонце ще не все сказало: скільки триватиме надпотужна магнітна буря на Землі і чого очікувати надалі

Вчені попереджають про магнітну та радіаційну бурю

Найбільша магнітна буря за 20 років починає зменшувати свій вплив на Землю. Астросиноптики кажуть, що подібний шторм точно цього тижня не варто очікувати, але 13 травня, ймовірно, ще протримається буря.

Протягом найближчих днів нашу планету ще турбуватиме шторм, який не перевищить 5-6 балів. Про це повідомили астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передали вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather,

За їх словами, сонячна пляма AR3664 все ще є гігантом, відповідає розмірам плями Керрінгтона, але вона становить меншу загрозу для Землі. Її сила не впливатиме на нашу планету через те, що світило обертається, тому активна частина плями зникає.

Водночас, 15 травня сонячна пляма пройде через область Сонця, яка з'єднана магнітними частинками із Землею. Тому 15 і 16 травня вона може викликати радіаційну бурю, що, своєю чергою, порушить роботу супутникової електроніки та спричинить відключення полярного радіо.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-16 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання найближчими днями.

Протягом 13 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 8 балів, а наступного дня її сила зменшиться до 5 балів. Уже з 15 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.

Потім, 16 травня, на нашій планеті триматиметься мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на магнітні бурі протягом всього травня.