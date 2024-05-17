Солнце передумало: окончание сверхмощной магнитной бури переносится, сколько еще ждать

Окончательного завершения нужно еще подождать

В Украине продолжает бушевать самая большая магнитная буря за 20 лет. И хотя она уже потихоньку угасает, окончательного её завершения нужно еще подождать.

Так, по данным Meteoagent, мощный геомагнитный шторм, который бушует прямо сейчас и должен был закончиться уже позавчера, все никак не уймется. Сегодня, 17 мая, её К-индекс (градация мощности) уменьшилась до 4. Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с начальными 9 баллами, но все же такие показатели свидетельствуют о "средней" буре. Этот шторм продолжиться и 18 мая, а затем, по данным экспертов, наконец-то стихнет полностью.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, ожидать ли новую волну магнитных бурь в мае.