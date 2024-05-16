Монстр-пляма націлена на нові коливання: чи загрожують Землі магнітні бурі

Вчені готуються до удару

Сонячна пляма AR3664, яка викликала найсильніший спалах поточного циклу на світилі, мала б спричинити геомагнітний шторм. Астросиноптики прогнозують, що на нього можна вже не чекати.

Серія нецільових викидів корональної маси (CME), випромінюваних сонячною плямою AR3664, що відлітає, оминула Землю. Про це повідомили вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"У результаті сьогоднішнє спостереження за малою геомагнітною бурею було скасовано", — кажуть в ресурсі.

Водночас велика сонячна пляма AR3664 тепер звернена прямо до Червоної планети (Марсу). Марсохід NASA Perseverance побачив його вчора в запорошеному повітрі кратера Джезеро:

14 травня вона створила сонячний спалах класу X8.6 (надпотужну) і викид корональної маси (CME) вилетів прямо на Марс. Є ймовірність, що він повинен вдарити магнітне поле Марсу 17 травня і викликати глобальні полярні сяйва.

"Ми готуємося до удару! Шнайдер працює з ультрафіолетовою камерою на космічному кораблі NASA MAVEN, який може спостерігати за дисплеєм", — каже Нік Шнайдер з Лабораторії фізики атмосфери та космосу (LASP) Університету Колорадо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду очікувати українцям найближчими днями. Місцями температура вдень прогріється до +20 градусів.