На Сонці стався найбільший спалах: чи очікувати нову хвилю магнітних бурь

Викиди ще турбуватимуть нашу планету

Магнітна буря, яка була найбільшою за останні 20 років, завершилася. Однак астросиноптики застерігають про невеликі геомагнітні шторми 15 травня та про те, що 14 травня сонячна пляма AR3664 викликала найсильніший спалах поточного циклу на світилі.

15 травня можливі незначні (G1) або помірні (G2) геомагнітні бурі у відповідь на різкий удар викиду корональної маси (CME) від сонячної плями AR3664. Про це повідомили астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передали вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вчора, 14 травня сонячна пляма AR3664 викликала найсильніший сонячний спалах поточного циклу – вибух категорії X8.7 (надпотужний) з-за західного краю Сонця. Обсерваторією сонячної динаміки NASA було оприлюднено зображення спалаху:

"Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі, спричинивши глибоке короткохвильове радіозатемнення над Америкою. Радіоаматори, авіатори та моряки могли помітити раптову втрату сигналу на всіх частотах нижче 30 МГц", — резюмували вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли протягом травня землянам ще чекати на магнітні бурі.