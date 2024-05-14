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Землю накриють ще дві магнітні бурі у травні: названо небезпечні дати

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Коли чекати на наступну магнітну бурю Новина оновлена 14 травня 2024, 15:56
Коли чекати на наступну магнітну бурю. Фото Вікіпедія

Геомагнітний шторм буде середньої інтенсивності

Після найсильнішої магнітної бурі за останні 20 років, яка закінчиться 15 травня, наступна геомагнітна активність виявиться вже через 10 днів. Однак її інтенсивність буде в рази нижчою.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. За даними експертів, наступні бурі будуть 25 та 27 травня.

За прогнозом, наступна магнітна буря накриє Землю 25 травня. Геомагнітний шторм буде середньої інтенсивності (К-індекс 4). Для порівняння, 10, 11 та 12 травня К-індекс був 9.

Після цього одноденна магнітна бура очікується 27 травня. Як і попередня, вона буде середньої інтенсивності (К-індекс-4).

Довідка: магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Вона може впливати на поведінку тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в космос хочуть запустити мережу дзеркал. Вони допоможуть збільшити продуктивність сонячних електростанцій Землі.

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#Земля #Магнітна буря