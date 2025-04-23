Окреслили "червоні лінії": європейські країни висунули США власні умови щодо війни в Україні

Україна та її європейські партнери в Лондоні планують продемонструвати США "червоні лінії"

Європейські партнери України висунули Сполученим Штатам власні умови щодо переговорів про припинення війни України та Росії. Ці умови – своєрідні "червоні лінії" Європи, перетинати які країни-партнери Києва не дозволять.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю виданню Franceinfo. За його словами, переговори в Лондоні 23 квітня розглядаються перш за все, як можливість для України та її партнерів ще раз заявити представникам США про свої очікування та "червоні лінії".

"Єдина мета, яка нас турбує, — це захист інтересів французького народу і безпеки Європи та Франції. Саме тому, оскільки Сполучені Штати вирішили взяти на себе роль посередника, ми повідомляємо їм про наші червоні лінії, про те, чим ми не поступимося", – запевнив міністр.

Що відомо про саміт у Лондоні

У середу, 23 квітня, в Лондоні відбудеться зустріч українських представників із дипломатами Великої Британії, Франції та США. Учасники обговорюватимуть подальші кроки до досягнення всеосяжного припинення бойових дій, продовжуючи перемовини, що почалися раніше в Парижі. Однією з ключових тем стануть ініціативи Вашингтона щодо мирного врегулювання.

Українська делегація, яка відвідає Лондон цього тижня, обговорюватиме питання безумовного припинення вогню. При цьому Київ досі чекає на відповідь від росіян щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Європейські країни, своєю чергою, мають власні вимоги: це відмова від визнання контролю Росії над Кримом, чого вимагають Сполучені Штати, відмова від заборони на вступ України в НАТО та скорочення ЗСУ.

Росія, зі свого боку, задоволена пропозицією США виключити вступ України до НАТО в рамках майбутньої мирної угоди. При цьому Москва не проявляє ознак того, що готова укласти угоду швидко.